Polizei klärt Einbruch in Schweinauer Gaststätte auf

Der mutmaßliche Täter ist noch nicht gefasst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im April 2014 versuchten Unbekannte in eine Gaststätte im Stadtteil Schweinau einzubrechen. Über vier Jahre lang war der Fall ungeklärt - nun fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen.

Bereits in der Nacht vom 6. auf den 7. April im Jahr 2014 wollten Unbekannte gewaltsam in ein Lokal an der Elisenstraße im Nürnberger Stadtteil Schweinau einbrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht - bei dem Einbruchsversuch verursachten die Täter allerdings einen Schaden von einigen hundert Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Beamten stellten damals mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Spuren sicher. Durch Fingerabdrücke an einem Werkzeug konnten sie vier Jahre später einen 28 Jahre alten Mann ermitteln, nach dem die Polizei nach eigenen Angaben nun fahndet.

horn