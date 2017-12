Polizei nimmt Diebespärchen in Nürnberg fest

Gegenstände im Wert von 1000 Euro - Entsprechende Verfahren eingeleitet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat in einem Einkaufszentrum im Nürnberger Westen zwei Ladendiebe beobachtet. Die Polizei kontrollierte die beiden und stellte umfangreiches Diebesgut sicher.

Bereits am Donnerstag machten die Langfinger, 40 und 27 Jahre alt, in einem Geschäft in der Dombühler Straße fette Beute - sie klauten mehrere Kleidungsstücke und Elektroartikel.

Einem Zeugen fiel das Pärchen auf, "weil es sich verdächtig verhielt", so die offizielle Pressemitteilung der Polizei. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher - die beiden hatten Gegenstände im Wert von nahezu 1000 Euro entwendet.

Gegen die Beschuldigten leitete die Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

