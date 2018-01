Polizei rettet Hund vor Böllern: "Bella" ist wieder zuhause

Besitzer meldeten sich beim Tierheim - Fall beschäftigte Tausende auf Facebook - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Ihr Einsatz berührte Tausende: An Silvester rettete die Nürnberger Polizei einen Hund, der panisch vor Böllern und Raketen flüchtete. Eine Geschichte, die nun ihr Happy-End findet.

Diese zwei Polizisten griffen den Hund auf. Mittlerweile haben sich die Besitzer gemeldet. © Polizei Mittelfranken



Jahreswechsel, Mitternacht, Nürnberg böllert - und ein kleiner Hund rennt an der Großen Straße panisch vor dem Feuerwerkslärm davon. Doch zwei Polizisten greifen beherzt ein und verfolgten den kleinen Yorkshire-Mischling. Selten hat die Aufforderung, in einen Streifenwagen einzusteigen für so viel Begeisterung gesorgt. "Er zitterte vor Angst und Kälte, war aber dennoch sichtlich froh, einen Unterschlupf gefunden zu haben", schreibt die Polizei.

Vorerst landete "Bella", deren Schicksal in den sozialen Netzwerken Tausende rührte, aber im Nürnberger Tierheim. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, habe der Besitzer nicht gefunden werden können.

Am Donnerstag fand die Geschichte ihr Happy-End. Die Besitzer von "Bella" meldeten sich beim Tierheim. "Die Kleine ist abgeholt worden!", jubeln die Verantwortlichen auf Facebook. Offenbar kamen Herrchen und Frauchen zunächst nicht auf die Idee, wegen des Verlusts des Tieres dort anzurufen, aber: "Sie waren aber sehr glücklich, dass es 'Bella' gut geht. Gewahrsam also beendet, 'Bella' darf nun wieder aufs heimische Sofa", sagt das Tierheim.

tl