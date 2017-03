Polizei verhindert Massenschlägerei am Hauptbahnhof

NÜRNBERG - Turbulenter Faschingsausklang am Nürnberger Hauptbahnhof: Zwei Männer lieferten sich eine wüste Prügelei, schnell mischte sich eine Gruppe von etwa 20 Menschen ein. Die Bundespolizei konnte eine Massenschlägerei gerade noch verhindern.

Vor dem Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofes ging es am Faschingsdienstag hitzig zu. © Stefan Hippel



Wie die Bundespolizei berichtet, wurden die Beamten am Faschingsdienstag alarmiert, weil sich am Hauptausgang des Nürnberger Bahnhofes mehrere Männer geprügelt haben sollen. Im Mittelpunkt waren ein 25-Jähriger und ein 29-Jähriger, die in eine verbale Auseinandersetzung verstrickt waren.

Dieser Streit gipfelte, so die Polizei, "in eine handfeste Schlägerei". Sofort hätten sich etwa 20 umstehende Personen mit den Schlägern solidarisiert. Zwei Männer versuchten, die aufeinander einprügelnden Kontrahenten zu trennen. Einer der Streitschlichter wurde dabei gebissen, der zweite bekam Schläge ab.

"Nur mit Mühe" hätten die Beamten die aufgeheizte Stimmung beruhigen können. Bei dem 29-Jährigen bestand der Verdacht einer Knöchelfraktur. Er kam in ein Krankenhaus. Mithilfe von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen wollen die Ermittler den Ablauf der Schlägerei aufklären. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

