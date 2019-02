Polizei zieht betrunkenen Raser aus dem Verkehr

37-jähriger Mercedes-Fahrer mit Tempo 104 unterwegs - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwoch gegen 21 Uhr war der 37-Jährige auf dem Frankenschnellweg unterwegs - und das viel zu schnell. Polizisten in Zivil stoppten den Mercedes und stellten fest: Der Fahrer saß betrunken am Steuer.

Die Streife der Nürnberger Verkehrspolizei war mit einem speziellen Messfahrzeug auf dem Frankenschnellweg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Doos und der Rothenburger Straße fiel ihnen ein Mercedes auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit Richtung Nürnberg fuhr. In diesem Abschnitt ist aber maximal Tempo 60 erlaubt. Die Polizisten stellten eine Spitzengeschwindigkeit von 104 km/h fest.

Der 37-Jährige hatte es offenbar besonders eilig, er überholte andere Fahrzeuge verbotenerweise auf der rechten Spur. Als die Beamten den Raser schließlich stoppten und die Türe aufging, kam ihnen aus dem Wagen eine auffällige Alkohol-Fahne entgegen. Das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von 0,8 Promille an.

Die Polizisten stellten dann den Autoschlüssel sicher, um zu verhindern, dass der 37-Jährige seinen Weg mit dem Wagen fortsetzt. Der Kontrollierte muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 630 Euro rechnen. Außerdem kassiert er zwei Punkte im Verkehrszentralregister und muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

