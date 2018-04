Polizeiaufgabengesetz: Linken-Demo zieht durch Nürnberg

Veranstalter erwarten am Freitag bis zu 2500 Teilnehmer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Polizeiaufgabengesetz - es spaltet die Nation, auch Nürnberg: "Nein zum neuen Polizeiaufgabengesetz! Grundrechte schützen!" - unter diesem Motto ziehen die Linken am Freitag durch die Nürnberger Innenstadt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Am Freitag zieht erneut eine Großdemonstration unter dem Motto "Nein zum neuen Polizeiaufgabengesetz! Grundrechte schützen!" durch Nürnberg. © Stefan Hippel



Am Freitag zieht erneut eine Großdemonstration unter dem Motto "Nein zum neuen Polizeiaufgabengesetz! Grundrechte schützen!" durch Nürnberg. Foto: Stefan Hippel



Mit dem geplanten Polizeiaufgabengesetz macht die CSU aktuell bundesweit Schlagzeilen. Durch das Modell will die bayerische Staatsregierung vor allem mögliche Terrorpläne frühzeitig erkennen und vereiteln. Während für Innenminister Joachim Herrmann die Einführung unabdingbar ist, sehen Bürger einen klaren Einschnitt in ihre Grundrechte. In der ganzen Republik ziehen Menschen gegen diese Pläne auf die Straßen, allein in Nürnberg machten kürzlich über 1300 Menschen ihrem Ärger Luft.

Bilderstrecke zum Thema 1300 Menschen protestieren in Nürnberg gegen geplantes Polizeigesetz Etwa 1300 Teilnehmer demonstrierten am Samstag gegen das von der CSU geplante Polizeiaufgabengesetz, das die Befugnisse der Polizei ausweiten soll. Der Protestmarsch in der Nürnberger Innenstadt verlief laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle. Politiker aus verschiedenen Parteien nahmen an der Demonstration teil.



Am Freitag geht der Protest in Nürnberg in die nächste Runde: Ab 18 Uhr rufen die Linken zu einer Großdemonstration auf. Auftakt der Kundgebung wird gegen 18 Uhr der Aufseßplatz sein. Der Zug zieht anschließend durch die Nürnberger Innenstadt und wird sein Ende am Jakobsplatz finden. Laut den Veranstaltern wird mit bis zu 2500 Menschen gerechnet. Gegen 20 Uhr soll die Demonstration enden. Verkehrsteilnehmer müssen im Feierabendverkehr mit Behinderungen rechnen.

sz