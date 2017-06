Polizeieinsatz eskaliert: Jetzt sprechen die Schüler

NÜRNBERG - Donnerstagfrüh um 7.30 Uhr vor der Berufsschule 11: Die Jugendlichen trotten von der U-Bahn zum Unterricht - ein Morgen wie jeder andere? Nein, das beherrschende Gespräch vor der Schulhaustür ist der aus dem Ruder gelaufene Polizeieinsatz vom Mittwoch, als ein afghanischer Berufsschüler zur Abschiebung nach Kabul abgeholt wurde.

Rohrleitungsbauer Erich D. (li.) und seine Schulkameraden waren bei dem Polizeieinsatz am Mittwoch dabei. Foto: Eduard Weigert



Rohrleitungsbauer Erich D. hatte sich an der Sitzblockade vor dem Polizeiauto beteiligt, in dem der Flüchtling weggefahren werden sollte. Der 19-Jährige wollte nur seine Solidarität mit dem afghanischen Mitschüler bekunden und bekam dabei Pfefferspray von einem Polizisten ins Gesicht gesprüht. "Ich konnte zunächst nichts mehr sehen, es hat eine halbe Stunde total gebrannt. Meinem Nachbarn hat die Polizei mit dem Schlagstock auf den Arm geschlagen, obwohl wir nichts gemacht haben", berichtet der 19-Jährige, "Freunde haben mich dann weggeführt und mir beim Abwaschen des Gesichts geholfen." Insgesamt sechs Stunden habe das Pfefferspray am Körper gebrannt.

Mitschülerin Vanessa Cario meint, dass der Protest der Schüler durchaus etwas gebracht habe. "Wir wollen, dass in der Schule kein Flüchtling mehr von der Polizei abgeholt wird. Die Schule muss ein sicherer Raum sein." Die Schreinerin hat sich wie auch ihre Freundin Aline Schiller schon öfter an Aktionen für junge Flüchtlinge beteiligt. Erst vor einer Woche hatten Schüler und Lehrer der Berufsschule 11 öffentlich dagegen protestiert, dass Mitschüler aus ihrer Ausbildung herausgerissen und abgeschoben werden.

Im Unterricht habe man sehr kontrovers diskutiert, berichtet Fliesenleger Elias Müller. Die Argumente Pro und Contra flogen hin und her, danach ging der Unterricht ganz normal weiter, so der Jugendliche.

"Ich habe blutende junge Menschen gesehen"

"Der Einsatz der Jugendlichen am Mittwoch verdient wirklich Respekt", meint ein Lehrer. Allerdings darf er sich nicht weiter äußern, denn Nürnbergs Schulbürgermeister Klemens Gsell hat ein Auskunftsverbot für die Lehrer gegenüber der Presse verhängt. Die Kontaktaufnahme gestaltet sich etwas kompliziert: "Der Schulbürgermeister ist in Urlaub", heißt es in seinem Büro. Auf eine Mail-Anfrage unserer Redaktion hat er derzeit noch nicht reagiert.

Eine Sozialarbeiterin aus der Berufsschule sieht die Auswirkungen des Polizeieinsatzes als dramatisch: "Ich fühle mich in meiner Arbeit mit den Flüchtlingen verraten. Was sollen wir sie denn noch beraten, wenn sie uns nicht vertrauen können?" Die Lehrer, so die Fachkraft, seien verärgert und zum Teil sehr betroffen. Im Kollegium tauschten sich die Pädagogen ausgiebig aus. Doch wegen der Anweisung des Bürgermeisters wollten sie sich nicht öffentlich äußern.

"Ich habe blutende junge Menschen gesehen." Hörbar beeindruckt berichtet Martina Mittenhuber, die Leiterin des Nürnberger Menschenrechtsbüros, von den Ereignissen am Vortag. Eine "derartige Eskalation" haben sie das letzte Mal bei den Wackersdorf-Demonstrationen Mitte der 1980er Jahre erlebt, so Mittenhuber. Sie hätte sich von Seiten der Polizei mehr Deeskalation gewünscht, sagt sie. Der Einsatz hätte abgebrochen werden müssen. Doch so sei die "tolle Arbeit an der B 11" völlig konterkariert und ein Stück weit kaputtgemacht worden.

Ein Gutes habe der Eklat, meint die Menschenrechtsexpertin. Jetzt müsse umgedacht werden, was Abschiebungen aus Schulen heraus angehe. Mittenhuber: "Das darf es kein zweites Mal geben."

