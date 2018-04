Polizistin verletzt: Streit vor Nürnberger Lokal eskaliert

Eine Frau schlug ihr mit der Faust ins Gesicht - Ein weiterer Mann pöbelte - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Mehrere Polizeistreifen wurden am Dienstagabend zu einer größeren Auseinandersetzung in der Barbiergasse gerufen. Vor Ort pöbelten dann zwei Personen gegen die Beamten - es endete mit einer verletzten Polizistin.

Gegen 21 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzzentrale ein: Vor einem Lokal in der Barbiergasse stritten mehrere Personen miteinander. Es ging so wüst zu, dass gleich mehrere Streifenwagen angefordert wurden. Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, hatte sich aber scheinbar alles beruhigt - die am Streit Beteiligten gaben sich nicht zu erkennen.

Dafür störten jedoch zwei eigentlich Unbeteiligte die Arbeit der Polizei massiv: Ein 29-Jähriger missachtete mehrere Platzverweise und pöbelte darüber hinaus auch noch die Beamten an. Eine 39-jährige Frau schlug sogar zu und traf eine Polizistin unter anderem mit der Faust im Gesicht. Die Beamtin erlitt dadurch Verletzungen, sie ist aber weiterhin dienstfähig.

Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die beiden Unruhestifter ein, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Sie waren beide stark alkoholisiert. Weil der 29-jährige Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Der Beschuldigte soll im Laufe des Mittwochs dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt werden.

