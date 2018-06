Am Mittwochabend ist es vor einem Imbiss in der Dianastraße im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof zu einer Messerstecherei gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Der Täter flüchtete nach der Attacke mit einem Auto - die Polizei fahndet nach dem Mann.

Was für ein Debakel: Die deutsche Mannschaft fliegt mit einem enttäuschenden 0:2 gegen Südkorea noch in der Vorrunde aus der Weltmeisterschaft 2018. Auch bei den Besuchern des Public Viewings der Consors-Bank in Nürnberg herrscht Fassungslosigkeit über das historische WM-Aus. Die Fans finden das Ergebnis wortwörtlich zum Haare raufen.