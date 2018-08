Porträt: Staat soll Grenzen fast vollständig dicht machen

NÜRNBERG - Am 14. Oktober wählen die Bürger in Bayern einen neuen Landtag. Die NZ stellt in den kommenden Wochen die Nürnberger Direktkandidaten jener Parteien vor, die den Umfragen zufolge den Einzug ins Maximilianeum schaffen. Heute: Wolfgang Dörner, der für die AfD in Nürnberg-Nord antritt.

Wolfgang Dörner lehnt an einem Baum im Rosenaupark. Im NZ-Gespräch verteidigt er seine Partei gegen den Vorwurf, rechtsradikal zu sein. © Foto: Stefan Hippel



Obwohl er eigentlich aus Essen kommt, ist Wolfgang Dörner in Franken heimisch geworden. "Hier fühle ich mich wohl und habe die meisten Bekannten", sagt der Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Nürnberg–Nord. Die Liebe führte ihn 2007 nach Nürnberg, inzwischen lebt er mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter im Stadtteil Gostenhof.

Dörner studierte Chemie in Tübingen, promovierte an der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Seit 1996 führt er einen eigenen Chemiehandel. Seine Firma handelt mit Spezialchemikalien, die in der Kunststoffherstellung benötigt werden. "Ich verkaufe weißes Pulver, aber nix für den Schulhof", erklärt er scherzhaft. Humor kann man ihm nicht absprechen. Als er zum NZ-Gespräch auf einer Bank im Rosenaupark Platz nimmt, lacht er regelmäßig und drückt sich oft flapsig aus.

Brille, hohe Stirn, lichtes Haar – Dörner sieht aus wie viele Männer in seinem Alter. Schon 2013 ist der 58-Jährige in die AfD eingetreten. Aus Begeisterung über den damaligen Parteichef Bernd Lucke und, "weil in mir ein Geduldsfaden gerissen ist". Bis 2015 war Dörner sogar Bezirksvorsitzender der AfD. Durchaus bemerkenswert für einen Polit-Neuling, der vorher noch nie Mitglied einer politischen Partei war. Die CSU habe er früher ganz gut gefunden und den alten SPD-Haudegen Herbert Wehner auch. "Aber nur wegen seines Stils, nicht inhaltlich."

Weniger Bürokratie, weniger Gebühren

"Risiko und Ertrag werden in Deutschland nicht angemessen belohnt", sagt Dörner. Gerade er als Kleinunternehmer leide darunter. "Eine Senkung der Abgabenlast für die Bürger ist mir deswegen das Allerwichtigste." Damit sich mehr Menschen eine eigene Immobilie leisten können, will er "weniger Bürokratie und weniger Gebühren beim Erwerb". Gegen mehr Sozialwohnungen hat Dörner auch nichts. Nur der Staat soll sie nicht bauen. Und Ghettos dürften es natürlich auch nicht werden, betont er.

Die gesetzliche Rente will die AfD durch eine staatliche Zuzahlung erhöhen. Bayern-Rente nennt die Partei das. Für Alleinstehende soll die gesetzliche Rente auf 1300 Euro, für Paare auf 1700 aufgestockt werden. Das will Wolfgang Dörner auch. Wie das finanziert werden soll, weiß er allerdings noch nicht so genau. Auf jeden Fall müsse der Staat viele Ausgaben kürzen, zum Beispiel für Beamtenpensionen, die unverhältnismäßig hoch seien, meint er.

"Grenzen weitgehend dicht und an Flüchtlinge nur noch Sachleistungen ausgeben", sind zwei Maßnahmen für die er sich als Landespolitiker besonders einsetzen will. Außerdem würde er Agrar-Großbetriebe dazu verpflichten, zehn Prozent ihrer Ackerfläche in "Urwald" umzuwandeln – aus Naturschutzgründen.

Ärger am Infostand

Eine rechtsradikale Partei sei die AfD nicht, beteuert er: "Das zu behaupten, ist völlig bescheuert. Wer mir sagt, den Holocaust hat es nie gegeben, bekommt auf die Mütze." Außerdem sei es nicht seine Partei, die aggressiv sei – im Gegenteil. "Wir werden an jedem Infostand beschimpft, es gibt auch Gewalt gegen unsere Mitglieder. Das wird von der Mainstreampresse aber oft nicht richtig berichtet", behauptet er.

Doch der Politiker, der momentan Kreisvorsitzender seiner Partei ist, scheute sich in der Vergangenheit nicht, auf seinem Facebook-Account Inhalte zu teilen, die in Widerspruch zu einem demokratischen Rechtsstaat stehen: "Mit Merkel zusammen müssen auch etwa 870.000 Kollaborateure aus den Ministerien, Fernsehstudios, Redaktionsstuben, Lehrkörpern, Sozialämtern und Gewerkschaften entsorgt werden", hieß es da zum Beispiel. Darauf angesprochen gibt sich Dörner zerknirscht. "Ich muss in Zukunft genauer lesen, was ich teile", meint er. Inzwischen hat er Konsequenzen gezogen und den Eintrag gelöscht.

