Einst waren im Postscheckamt am Cramer-Klett-Park ausschließlich Frauen beschäftigt. Sie kümmerten sich um die Buchungen für Kundenkonten. Auch heute geht es dort noch ums Geld. Aber auch um Gesundheit und Datensicherheit. Der Wandel im Überblick!



Nicht zu übersehen ist das markante Gebäude an der Keßlerstraße, in dem früher das Postscheckamt untergebracht war. Der Komplex bietet 20.000 Quadratmeter Gewerbeflächen. © Michael Matejka