Premiere: Frühlingsfest bekommt neues Riesenrad

Auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich haben die Aufbauarbeiten begonnen - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - 300 Tonnen, 55 Meter hoch und 36 Gondeln - zum ersten Mal ist dieses Jahr das Willenborg-Riesenrad auf dem Nürnberger Volksfest vertreten. Für die Schaustellerfamilie Willenborg ist es nicht nur eine Premiere, sondern auch ein Heimkommen.

Der Unterbau des 55 Meter hohen Riesenrads, das dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Volksfest zu sehen ist, wurde in Nürnberg gefertigt. © Michael Matejka



Langsam nimmt es Formen an, das Nürnberger Frühlingsfest, das am 31. März seine Buden und Fahrgeschäfte für Besucher öffnet. Hinter dem Dutzendteich ragt schon jetzt ein gelber Koloss in den Himmel: Das Riesenrad der Schaustellerfamilie Willenborg steht seit Mittwoch auf dem Volksfestplatz.

Juniorchef Sebastian Willenborg verrät uns: "Nicht nur ein Teil des Riesenrads, sondern auch mein Vater stammt ursprünglich aus Nürnberg." Den Unterbau des 21 Jahre alten Riesenrads fertigte damals die Firma Popp-Fahrzeugbau in Nürnberg. Acht schwindelfreie Mitarbeiter machen nun das Riesenrad nach der Winterpause saisonfertig und putzen zum Beispiel die sogenannten Zacken, an denen die geschlossenen Gondeln hängen.

Im vergangenen Jahr hätte das Nürnberger Volksfest zum ersten Mal fast ganz ohne Riesenrad stattgefunden: Wegen Personalproblemen musste die Schaustellerfamilie, die bis dahin das Fahrgeschäft gestellt hatte, kurzfristig passen. Kurz vor Beginn trieb der Süddeutsche Schaustellerverband dann doch Ersatz auf - aus Rostock.

Das Nürnberger Frühlingsfest beginnt am 31. März 2018 und geht bis zum 15. April 2018.

Lena Paul