Primark will neue Filialen eröffnen - aber keine in Nürnberg

NÜRNBERG - Bereits 22 Stores der irischen Modekette gibt es in Deutschland, davon aber keine in Bayern. Das soll sich jetzt ändern: Insgesamt sieben neue Filialen sollen eröffnet werden, zwei davon im Freistaat. Nürnberg geht allerdings leer aus.

Eine Filiale des irischen Textildiscounters Primark wird es in den kommenden zwei Jahren wohl nicht in Nürnberg geben. © dpa



Bereits seit einigen Jahren wünschen sich viele Menschen in den sozialen Medien eine Primark-Filiale für Mittelfranken. Rund 45.000 Menschen unterstützen zwei Facebook-Initiativen, die einen Store für Nürnberg fordern. Doch zumindest für die nächsten zwei Jahre wird daraus wohl nichts.

Nach Informationen des Handelsblatt sollen die neuen Filialen des irischen Textildiscounters in diesem und im nächsten Jahr in München, Ingolstadt, Berlin, Stuttgart, Bielefeld, Wuppertal und Bonn eröffnen. Damit wird die Zahl der Stores in Deutschland auf 29 steigen.

