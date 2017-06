Professionelle Aufzuchtanlage für Cannabis beschlagnahmt

Polizei stellt in einer Wohnung mehrere hundert Gramm Pflanzen sicher - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West haben am Freitag mit einem gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss in der Tasche eine Wohnung in der Turnerheimstraße aufgesucht. Dabei wurden sie fündig.

Die eingesetzten Polizisten entdeckten in der Wohnung eine Cannabisplantage samt entsprechender Belüftungsanlage und Beleuchtung. Das professionelle Equipment für den illegalen Anbau des Cannabis, einschließlich mehrerer hundert Gramm Pflanzen, wurde beschlagnahmt und gegen den Mieter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der mutmaßliche Betreiber (37) kam hinzu, wollte sich aber nicht zu dem Fund äußern.

