Prost! Am Freitag beginnt das Herbstvolksfest

Bis zum 10. September können die Nürnberger am Dutzendteich feiern - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Wenn Bürgermeister Christian Vogel am Freitag um 18 Uhr das erste Fass Bier ansticht, dann ist wieder Volksfest-Zeit in Nürnberg. Zwei Wochen lang können die Besucher am Dutzendteich ausgelassen feiern. Auf die kleinen Gäste warten zahlreiche Fahrgeschäfte und Losbuden. Und auf die großen? Jede Menge Gerstensaft.

evo