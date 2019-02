Prostituierte beraubt und ins Gesicht geschlagen

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag eine Prostituierte in der Innenstadt beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau bot ihre Dienste am Nachmittag im Bereich der Nürnberger Frauentormauer an. Nachdem sie mit einem Kunden die vereinbarten Dienstleistungen erbracht hatte, nahm der Mann das Bargeld der Frau, sowie deren Mobiltelefon an sich und wollte das Haus verlassen.

Die Prostituierte versuchte den unbekannten aufzuhalten, doch der schlug ihr dann ins Gesicht. Trotzdem verfolgte die Frau den Mann bis vor das Gebäude. Dort gab er ihr das Mobiltelefon zurück, schlug ihr erneut in das Gesicht und flüchtete mit dem Bargeld.

Der Unbekannte wird laut Zeugin wie folgt beschrieben: Circa 20 Jahre alt, er ist nach eigenen Angaben syrischer Staatsangehöriger, circa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur, dunkle kurze Haare, beide Oberarme waren tätowiert. Er trug einen blauen Trainingsanzug, Sportschuhe und eine Winterjacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333.

