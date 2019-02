In Tierkostümen gegen prekäre Arbeitsbedingungen in den Spielzeugfabriken vorgehen: Das Nürnberger Bündnis Fair Toys (NBFT) hat am Freitag vor der Messe gegen vor der Messe demonstriert. Deshalb informierten Fuchs, Bär und Löwe über die Schattenseiten der Spielzeugwelt und über die Forderungen des Bündnisses. © Stefan Hippel