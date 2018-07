Protestjahr 1968: Pop-Musik, Polit-Parolen und Aufruhr

NÜRNBERG - 1968: Aufruhr der Studenten. Straßenschlachten. Marxistische Utopien. Das sind die historischen Schlagworte. Aber vor 50 Jahren vollzog sich in der Bundesrepublik tatsächlich eine viel weichere Revolution. Und die fand in den Klassenzimmern der deutschen Gymnasien und Oberschulen statt. Im Nürnberger Schulmuseum dokumentiert die Ausstellung "Klassen-Kämpfe – Schülerproteste 1968-1972" die unruhige Epoche.

In Berlin gehen Schüler auf die Straße – das prämierte Foto von Wilfried Bauer entstand 1969 und ist in der neuen Ausstellung des Schulmuseums zu sehen.



Eine Art Forum empfängt die Besucher. An weißen Wänden protzen die Schlagzeilen der vergangenen Zeit: Vietnamkrieg. Antibabypille. Einmarsch der Staaten des Warschauer Pakts in Prag. Stimmengewinne der NPD. Notstandsgesetzgebung. Auschwitzprozess. Woodstock. Und immer wieder Berichte über prügelnde Lehrer an den Schulen, autoritäre Klassleiter, Verweigerung von Antworten auf Fragen nach der jüngsten Vergangenheit im Geschichtsunterricht. Aus den Lehrerzimmern kamen die Attacken auf die langen Haare der Jungen, die plötzlich Mode waren.

Parolen an Wänden

Schülerinnen und Schüler ließen sich das nicht mehr gefallen. An exemplarischen Beispielen zeigt die Ausstellung, wo, wie und warum der Widerstand aufflackerte. Selbstverständlich lieferte die mediale Präsenz der Studentenunruhen Vorbilder für Aktionen. Parolen wurden an Schulwände geschrieben. Lehrer wurden provoziert, bis ihre Fassaden einbrachen. Überall rotierten die Vervielfältigungsmaschinen und warfen Flugblätter und Thesenpapiere aus.

"Es war gar nicht leicht, optisch starke Objekte für unser Thema zu finden", sagt Mathias Rösch, Leiter des Schulmuseums und Kurator der Ausstellung. Es war eben eine Zeit der Diskussionen und der Schriftlichkeit. Tagebücher sind ja immer noch beredte Zeugen einstiger Befindlichkeiten. Man kann in der Ausstellung in einigen blättern. Sie belegen den Kommunikationsbruch zwischen den Generationen. Sie belegen genauso, dass es Fälle gab, in denen Pädagogen durch die Umbrüche der Epoche zum Um- und Nachdenken veranlasst wurden.

Stimmen der Zeitzeugen

Was waren die wichtigsten Umbrüche? Ganz wichtig: die Befreiung der individuellen Sexualität aus moralischer Bevormundung. Das Erreichen der Augenhöhe mit Autoritätspersonen. Die Anfänge der persönlichen Selbstinszenierung. Die Öffnung sozialer und historischer Prozesse für Zweifel und Kritik. Und eine Ästhetik (Pop-Kultur), die sich nicht gegenüber Traditionen rechtfertigen musste. Das alles kann man in der Ausstellung an quadratischen Tischen erforschen, nachfühlen, diskutieren.

Dort liegen "Wörterbücher" zu den einzelnen Themenkomplexen aus. Es gibt Tablets, auf denen man die Rollenbilder der Zeit nachvollziehen kann oder wichtige Vorfälle in Comic-Form miterlebt. Aus Kopfhörern melden sich Zeitzeugen zu Wort, darunter der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der Nürnberger Schriftsteller Fitzgerald Kusz und der scheidende baden-württembergische Staatsminister Klaus-Peter Murawski. Murawski war damals eine Motorwelle der Nürnberger Schüler-Unruhen. Seine bis vor Gericht gezogenen Auseinandersetzungen mit einem Oberstudiendirektor des Martin-Behaim-Gymnasiums sind in einer Broschüre der Bayerisches Landeszentrale für politische Bildung verzeichnet, die zu der Ausstellung erschienen ist. Sie liefert anschauliche Unterrichtsmaterialien.

"Klassen-Kämpfe" war zuerst in Frankfurt zu sehen und soll nach München weiterwandern. Die Konzeption der Ausstellung nimmt wenig auf von der historischen Atmosphäre der Zeit um 1968. Sicher, man kann in staubig duftenden Exemplaren des Spiegel oder von Konkret schmökern. Doch sonst ist das eine distanzierte, fast pädagogische Annäherung an Monate, die ganz anders in der Erinnerung funkeln. Von Lern-Labor spricht Mathias Rösch.

Blick zurück

Letztlich geht es darum, der heutigen Schüler-Generation klarzumachen, was damals los war. Vielleicht auch, wie viel sie immer noch von den damaligen "Klassen-Kämpfen" profitiert. Für die Zeitgenossen dürften trotzdem genügend Erinnerungen aufgewirbelt werden. Man muss halt ein bisschen Urlaub auf den Themen-Inseln im Schulmuseum machen. Dann wird es schon wieder aufsteigen, das "Age of Aquarius" . . .

ZSchulmuseum im Museum Industriekultur Nürnberg, Äußere Sulzbacher Straße 62, bis 28. Oktober.

