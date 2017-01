Provokante Peta-Aktion: Menschenfleisch im Supermarkt

Aktivisten demonstrierten in der Nürnberger Innenstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Tierschutzorganisation Peta ist bekannt für provokante Aktionen. In der Nürnberger Innenstadt packte sich jetzt eine Aktivistin in Zellophan - und will damit demonstrieren, wie Menschenfleisch im Supermarkt aussähe. Ein Aufrüttler in Kunstblut?

Appetitlich ist die neue Peta-Aktion sicherlich nicht - das will sie aber auch gar nicht sein. © Horst Linke



Appetitlich ist die neue Peta-Aktion sicherlich nicht - das will sie aber auch gar nicht sein. Foto: Horst Linke



Offensichtlich geht es den Peta-Aktivisten, die am Dienstagnachmittag in der Eiseskälte am Hallplatz demonstrieren, um den übermäßigen Fleischkonsum der Deutschen. "Meat Kills, go Vegan", steht etwa auf einem Schild, das ein Demonstrant in die Höhe reckt. Am Boden liegt derweil eine junge Frau, halbnackt, eingepackt in Zellophan, beschmiert mit Kunstblut.

Bilderstrecke zum Thema Provokanter Peta-Protest: So sähe Menschenfleisch aus Literweise Kunstblut, eine Fleischschale im XXL-Format: So will Peta in einer neuen Aktion auf das in ihren Augen "unnötige Töten von Tieren" aufmerksam machen - auch in der Nürnberger Innenstadt. Wir haben die Bilder.



So, zumindest will die Tierschutzorganisation Peta das damit ausdrücken, sieht Menschenfleisch aus. Zu haben ist es zum Spottpreis von 1,99 Euro - ein Wink an die Billigfleisch-Industrie. Jedes Jahr müssen 800 Millionen Tiere "unnötig leiden und sterben", heißt es auf der Homepage der Tierrechtler. "In einem Kilogramm Rindfleisch stecken bis zu 16 Kilogramm Getreide - was für eine Verschwendung."

tl