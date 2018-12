Prozess gegen Asef N. startet heute in Nürnberg

Für den Afghanen hat der Protest gegen seine Abschiebung ein Nachspiel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit dem Fall Asef N. beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft seit eineinhalb Jahren. Weil ein Richter krank wurde, musste der Prozess am Amtsgericht gegen den 22-jährigen Afghanen im September vertagt werden. Heute beginnt die Verhandlung vor einer Jugendrichterin in Nürnberg - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.



Der Afghane Asef N. war nach einem gescheiterten Abschiebeversuch in die Schlagzeilen gekommen. © Michael Matejka



Die Staatsanwaltschaft wirft Asef N. gleich mehrere Straftaten vor. So soll der Afghane bei der Abschiebe-Demo samt Polizeieinsatz am 31. Mai vergangenen Jahres nicht nur erheblichen Widerstand geleistet, um sich getreten und geschlagen haben. Er soll dabei auch Beamte verletzt haben.

Auch Asylfolgeantrag von Asef N. abgelehnt

Ein weiterer Vorwurf der Anklagebehörde: Asef N. sagte auf der Polizeiinspektion: "Ich bin eh in einem Monat wieder zurück in Deutschland und dann bring ich Deutsche um!" Hinzu kommt der Vorwurf der Sachbeschädigung. Rund drei Wochen vor dem Polizeieinsatz, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, soll Asef N. an der Kreuzung Valznerweiherstraße/Regensburger Straße eine Ampel dadurch beschädigt haben, dass er mit Flaschen die Ampelgläser einwarf.

Heute beginnt die Verhandlung vor einer Jugendrichterin des Nürnberger Amtsgerichts - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Grund ist, dass Asef N. bei einer weiteren Straftat, die ihm zur Last gelegt wird, noch minderjährig war. Er soll sich unerlaubt ohne Pass im Bundesgebiet aufgehalten haben.

