Prozess um "Bella Casa": Staatsanwalt fordert Haftstrafen

NÜRNBERG - Millionenbetrug hinter edler Fassade: Im Einrichtungshaus "Bella Casa" soll ein Ehepaar Steuern hinterzogen und seine Kunden systematisch betrogen haben. Staatsanwalt Mark Leppich fordert langjährige Freiheitsstrafen.

Gediegener Schick bestimmte das Bild des Einrichtungshauses "Bella Casa" an der Gleißbühlstraße. Hinter der Fassade wurde offenbar systematisch betrogen. © Archivfoto: Roland Fengler



Die Vorwürfe sind voller Wucht, die Anträge des Staatsanwalts sind es auch: Seit April 2012 prellten Heinz H. (70) und seine Ehefrau Petra H. (65) den Fiskus, Gläubiger und Kunden um beinahe vier Millionen Euro – nun fordert Ankläger Leppich sieben Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe für Petra H., ihren Ehegatten will er als Mittäter ebenfalls hinter Gittern sehen. Aus einer Vorstrafe des Mannes soll mit dem aktuellen Urteil eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren gebildet werden, dazu sollen weitere 16 Monate kommen. Während er noch auf freiem Fuß ist, sitzt Petra H. bereits seit Mai 2017 in Untersuchungshaft.

Seit Mitte März wurde an neun Prozesstagen verhandelt, am Dienstag, 17. April, wird die Wirtschaftsstrafkammer (Justizgebäude Fürther Straße, Saal 126, 13 Uhr) das Urteil sprechen.

Im Handelsregister beginnt die Geschichte des Einrichtungshauses "Bella Casa" im Jahr 1995, zuletzt residierte das Geschäft in der Gleißbühlstraße 13 nahe dem Hauptbahnhof. Im Februar 2017 meldete Heinz H. Insolvenz an. Dazwischen wurde zweieinhalb Jahrzehnte mit Möbeln gehandelt und Inneneinrichtungen geplant, und immer wieder geriet das Paar ins Visier der Justiz. Im März 1999 landete das Paar in Augsburg vor dem Amtsgericht, Heinz und Petra H. wurden damals wegen Konkursverschleppung verurteilt, beide erhielten Bewährungsstrafen. Im Juni 2003 hob Petra H. die Hand zur eidesstattlichen Versicherung, im Jahr 2006 kam sie vor Gericht erneut mit einem blauen Auge davon – sie hatte vom Konto einer Kundin fast 15 000 Euro abgeräumt. Nur weil die Zahlungen storniert, die Gelder zurückgebucht werden konnten, erhielt sie wieder die Chance zur Bewährung, diesmal wurde sie wegen neun Fällen des Betrugs und der Urkundenfälschung vom Amtsgericht Nürnberg verurteilt. Auch das Führungszeugnis von Heinz H. listet weitere Einträge auf, etwa Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht.

Bella Casa wurde trotz Defizit aufrecht gehalten

Reichtümer wurden in dem edlen Einrichtungshaus trotz der ehrgeizigen Preise nicht erwirtschaftet – der Ankläger nennt den Laden eine "Geldverbrennungsmaschine". Und doch hielt Petra H. an dem defizitären Möbelhaus fest: "Hemmungslos und unbarmherzig setzte sie ihren Lebensplan durch, sie war selbst Bella Casa, und wollte als Top-Einrichterin Bella Figura machen. Bella Casa war ihr Baby - und zwar so sehr, dass sie ihre eigene Tochter als Geschäftsführerin einsetzte, eine bloße Strohfrau. Sie ließ sie finanziell über die Klinge springen", so Mark Leppich.

Auf dieses "Lebenswerk der Angeklagten" solle nun deutlich reagiert werden: Die Buchhaltung beschreibt er als einziges Chaos, gar nichts an den Bilanzen habe gestimmt. Spätestens seit Juli 2016 sei das Unternehmen zahlungsunfähig gewesen, aufgrund der quasi frei erfundenen Buchhaltung und gefälschten Rechnungen sei es - mit zu rechtfertigendem Aufwand - nicht möglich, präzise zu sagen, wann das Unternehmen tatsächlich platt war. Zwar habe der Betrieb "aus dem letzten Loch gepfiffen", beim Finanzamt war längst ein Schuldenberg aufgelaufen, doch Petra H. ließ sich von Kunden Darlehen um Darlehen geben. Um die eigene Kasse zu füllen, soll Petra H. auch an Geschäftspartner Waren verkauft haben, die es gar nicht gab, um an Geld zu kommen, leaste sie die Waren zurück.

Es sei nur die Spitze des Eisbergs, die man ahnden könne, ärgert sich der Staatsanwalt - denn vieles an offenkundigen Straftaten sei bereits verjährt. Die Folgen für die Kreditgeber seien traurig anzusehen, langjährige Bekannte der Petra H. erlitten nicht nur finanzielle Tiefschläge. Eine Zeugin -ihr hatte Petra H. vorgegaukelt, eine halbe Million Euro Vermögen für sie anzulegen - fühle sich derartig hintergangen, dass sie nun Angst vor Menschen habe.

