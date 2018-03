Prügel vor Kita: Asylbewerber wegen Totschlags vor Gericht

Rechtsmedizinerin stellte beim Opfer massive Verletzungen im Gesicht fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit Dienstag steht ein 22 Jahre alter Asylbewerber wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Er soll den Ex-Freund seiner Lebensgefährtin vor einer Kindertagesstätte in der Nürnberger Südstadt brutal verprügelt und gewürgt haben.

Hintergrund waren offenbar Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen der Frau und dem späteren Opfer. Der Mann wollte im September 2017 seine siebenjährige Tochter vom Hort abholen, obwohl er für diesen Tag kein Umgangsrecht hatte. Der 22-Jährige, der früher in Russland Geografie studiert und nun in Deutschland Asyl beantragt hat, spielte den Gewaltausbruch vor der 19. Strafkammer des Landgerichts herunter. Er habe seinen Widersacher nicht töten wollen und auch nicht gewürgt, so der Angeklagte. Er habe das Problem verbal lösen wollen. Es sei dann zu einer Rauferei gekommen. Bei dem Handgemenge zog der Kindsvater eindeutig den Kürzeren.

Eine Rechtsmedizinerin stellte massive Verletzungen bei dem Mann im Gesicht und an einem Arm fest. Er musste im Klinikum behandelt werden. Der Angeklagte kam laut der Sachverständigen mit leichteren Schürfwunden davon. Am Dienstag und Mittwoch werden weitere Zeugen und der Geschädigte vernommen. Ein Urteil könnte bereits am Mittwoch fallen.