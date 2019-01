Prügelei im Hauptbahnhof: Jugendliche schlagen auf Passanten ein

NÜRNBERG - Die Polizei hat am Donnnerstagabend zwei junge Männer festgenommen, die am Nürnberger Hauptbahnhof offenbar wahllos auf einen 34-Jährigen eingeprügelt haben. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, fanden sie allerdings zunächst weder Täter noch Opfer vor.

Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr die Bundespolizei über eine Schlägerei am Südausgang des Hauptbahnhofs informiert. Als die Streife am Tatort eintraf, fanden die Beamten allerdings zunächst weder Geschädigte noch Täter vor. Daraufhin werteten die Bundespolizisten die Videoaufzeichnungen aus. Auf denen war zu sehen, wie zwei Täter mehrfach mit Fäusten auf einen Mann einschlagen. Kurze Zeit später fand eine Streife auch das Opfer: Der 34-jährige stand mit leichten Verletzungen am Hauptausgang.

Auch die beiden 16- und 18- jährigen Tatverdächtigen hatte die Polizei kurz darauf entdeckt: Sie konnten durch eine Streife der Landespolizei im Stadtgebiet festgenommen werden. Bei der Durchsuchung versuchte der Jüngere der Schläger, nach den Beamten zu treten.

Warum die beiden Männer auf ihr Opfer einschlugen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei leitete gegen die beiden Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Der 16-Jährige bekommt zusätzlich eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

