Prügelei von Club-Fans legt komplette S-Bahn lahm

Der Zug konnte für Reisende nicht weiter genutzt werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am vergangenen Samstag kam es in der S-Bahn Richtung Ansbach zu einer Schlägerei zwischen zwei Fans des 1. FC Nürnberg, von denen einer während der Rauferei eine Fensterscheibe des Zuges zertrümmert haben soll - mit weitreichenden Folgen.

Mit einem Nothammer demolierte einer der beiden Club-Fabs die Fensterscheibe der S-Bahn. Foto: Bundespolizei



Gegen 18.45 Uhr ging bei der Notfallleitstelle der Bahn eine Meldung ein, dass sich zwei Club-Fans in der S-Bahn von Nürnberg Richtung Ansbach in die Haare gekriegt haben. Bei dieser Auseinandersetzung soll sich einer der beiden 27-jährigen Schläger den Nothammer geschnappt und damit eine Fensterscheibe des Zuges eingeschlagen haben. Der aus Uffenheim stammende Täter wurde von der Polizei an der Haltestelle Oberasbach festgenommen, der an der Schlägerei beteiligte zweite Fan konnte vorher aussteigen und wird seitdem gesucht.

Durch die Sachbeschädigung entstand an der S-Bahn ein Schaden von rund 2000 Euro. Aufgrund der mangelnden Verkehrssicherheit des Waggons konnte der Zug nicht mehr für Reisende genutzt werden und kehrte zur Reparatur nach Nürnberg zurück. Fahrgäste mit dem Ziel Ansbach konnten dort in einen Folgezug umsteigen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Missbrauch von Notfalleinrichtungen sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

