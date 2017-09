"Pulse of Europe": Werbung für Europa vor der Wahl

Initiative ist auch am 10. und 17. September an der Lorenzkirche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Blick auf die Bundestagswahl am 24. September hat die Initiative "Pulse of Europe" eine Aktionsreihe gestartet. Dazu treffen sich die Anhänger der Bewegung noch am 10. September und am 17. September, jeweils um 14 Uhr, an der Lorenzkirche.

Am vergangenen Sonntag waren sie wieder für ein friedliches und einiges Europa: Die Initiative „Pulse of Europe“ organisiert auch an den kommenden beiden Sonntagen noch Kundgebungen vor der Bundestagswahl. © Foto: Michael Matejka



Am vergangenen Sonntag waren sie wieder für ein friedliches und einiges Europa: Die Initiative „Pulse of Europe“ organisiert auch an den kommenden beiden Sonntagen noch Kundgebungen vor der Bundestagswahl. Foto: Foto: Michael Matejka



"Wir wollen ein Zeichen setzen! Ein Zeichen, dass sich viele Menschen aktiv für den Erhalt eines demokratischen und rechtsstaatlichen, vereinten Europas einsetzen: Menschen, die die aktuellen (welt-)politischen Entwicklungen mit Sorge betrachten, aber dennoch nicht resignieren, sondern sie beeinflussen möchten", sagt Barbara Münzel vom OrganisationsTeam Pulse of Europe Nürnberg.

Seit Monaten organisiert das Team Kundgebungen in der Innenstadt für die europäische Idee. "Wir sind überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen an die Grundidee der Europäischen Union und ihre Reformierbarkeit und Weiterentwicklung glaubt und sie nicht nationalistischen Tendenzen opfern möchte", erklärt Münzel. Es gehe um nichts Geringeres als die Bewahrung eines Bündnisses zur Sicherung des Friedens und zur Gewährleistung individueller Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit.

Die Initiative will dafür sorgen, dass es auch nach der Bundestagswahl "noch ein vereintes, demokratisches Europa gibt – ein Europa, in dem die Achtung der Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlagen des Gemeinwesens sind".

nn