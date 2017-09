Am Mittwochabend kollidierten auf der Fürther Straße zwei Fahrzeuge, wodurch ein Auto in einen Betonpfeiler der U-Bahn krachte. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Zum Knutschen! Jeden Tag werden in Nürnberg Babys geboren. Ein paar der putzigen Neuankömmlinge haben wir in unserer Galerie für Sie gesammelt.

Wer Nürnberg von einer ganz anderen Seite kennenlernen will und Orte erkunden möchte, an die er normalerweise nicht gelangt, darf sich die "Stadtverführungen" nicht entgehen lassen. Rund 900 Führungen finden am Wochenende in Nürnberg und Fürth zu über 400 Themen statt. Und alles steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zeichen und Wunder".