Pyro am Plärrer: Hunderte Kroaten feiern trotz WM-Kollaps

Polizei nahm mindestens einen Mann vorübergehend in Gewahrsam - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Kroatischer WM-Kater nach dem Final-Kollaps? Nicht in Nürnberg! Unmittelbar nach dem Abpfiff nahmen Hunderte Fans den Plärrer in Beschlag. Die weitgehend friedliche Feier beschäftigt aber auch die Polizei.

So feiert offenbar ein frischgebackener WM-Zweiter. © Günter Distler



Der Final-Tag für Hunderte Kroaten in Nürnberg begann eigentlich relativ gediegen, bei Sommerwetter im "Café Stan" unweit des Nürbanums im Süden der Stadt. Sie drängten sich vor den großen TV-Bildschirmen, litten, jubelten, zumindest zwischenzeitlich. Ein Euphorie-Meer, rot-weiß-blau kariert.

Hunderte Menschen versammelten sich, trotz der bitteren Final-Niederlage gegen Frankreich, gegen 19.30 Uhr am Nürnberger Plärrer. Friedlich blieb es auch hier meistens - und trotzdem beschäftigte die Spontan-Feierlichkeit die Nürnberger Polizei. Das bayerische Unterstützungskommando rückte an, um die Menschenmassen kontrollieren zu können. Die Straße vom Plärrer zum Hauptbahnhof musste vorübergehend gesperrt werden, in westlicher Richtung floss der Verkehr aber. Man habe versucht, die Fahrbahn so gut es ging freizuhalten, sagte ein Sprecher der Polizei.

Mindestens ein Mann wurde noch am Abend in Gewahrsam genommen, er hatte Pyrotechnik gezündet. Ein paar wenige Franzosen verirrten sich auch auf den Plärrer, deshalb habe man die Lager vorsorglich getrennt, sagte ein Polizei-Sprecher auf Nachfrage. Mit Gewalt habe man aber keine Probleme gehabt.

tl