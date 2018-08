Weil sie offenbar ein Stauende übersehen hatte, fuhr am späten Samstagabend auf der A3 eine 60-jährige Fahrerin auf ein vor ihr stehendes Auto auf. Dieses kollidierte mit einem weiteren Pkw, beide gerammten Autos gerieten sofort in Brand. Zwei Insassen starben, weil sie sich nicht mehr vor den Flammen retten konnten. Die 61-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin erlag am frühen Dienstagmorgen ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.