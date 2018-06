Quelle-Areal schon verkauft? Verunsicherung im Rathaus

NÜRNBERG - Seit Wochen gebe es Gerüchte über einen Verkauf, heißt es aus der Stadtspitze. Ein Informant aus der lokalen Immobilienbranche will nun von dem Verkauf der zweitgrößten ungenutzten Immobilie Deutschlands (nach Berlin-Tempelhof) erfahren haben.

Wo geht es hin mit dem Quelle-Areal? Die Frage schwelt vorerst weiter. Foto: oh



Zuletzt war Sonae Sierra – auch auf Anfragen dieser Zeitung – Antworten zur Zukunft des Areals schuldig geblieben. Mehrmals zuvor schon hatte es geheißen, dass man mit Investoren in Kontakt stehe. Auch bei der Stadt Nürnberg übte man sich immer wieder in Geduld und setzte weiter auf den Eigentümer.

Sonae Sierra, spezialisiert auf Shopping-Center, hatte seit 2013 das Vorkaufsrecht für die Quelle-Immobilie und sie 2015 bei einer Zwangsversteigerung erworben. Der Verkehrswert wurde auf knapp 32 Millionen Euro festgelegt. Der Verkaufswert des von Ernst Neufert entworfenen und zwischen 1953 und 1969 fertiggestellten Baus lag bei der Auktion bei 16,8 Millionen Euro. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Eine Einzelhandelsnutzung, Spezialgebiet des Eigentümers, ist aber nur auf 18.600 von 250.000 Quadratmetern zulässig.

Maly: "Nicht an der Nase herumführen"

Seit drei Jahren nun wartet die Stadt auf eine konkrete Umsetzung der Pläne. Man hätte dort als Mieter gerne eine Berufsschule, ein Sozialrathaus und die städtische IT-Zentrale mit Rechenzentrum untergebracht. In ihren letzten Äußerungen ließen Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) und Baureferent Daniel F. Ulrich (parteilos) allerdings ihre Ungeduld erkennen und durchblicken, dass auch die Stadt das Objekt kaufen würde, sollte es keinen Fortschritt geben. CSU-Fraktionschef Marcus König hatte der Stadtspitze zuletzt in einem NN-Interview vorgeworfen, die Stadt lasse sich von Sonae Sierra "an der Nase herumführen".

Nun also die Gerüchte, dass es einen Verkauf gegeben hat. Die Stadt jedenfalls gehört nicht zu den Käufern, versichern Maly und Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD) gegenüber unserer Redaktion.

Wer ist dann der Käufer? Auf Anfrage lässt Sonae Sierra durch eine PR-Agentur mitteilen: "Wir sind derzeit nicht in der Lage, Ihnen Informationen hierzu zu geben. Wir werden den Markt so bald wie möglich informieren." Ein Dementi klingt anders. Demnächst stehen Gespräche im Rathaus an. Bei der Stadt hofft man, dann Genaueres von Sonae Sierra zu erfahren.

