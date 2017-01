Quellegelände: Geparkt wird hier bald unterirdisch

NÜRNBERG - Auch wenn die Zukunft des Ex-Versandhauskomplexes weiter mit vielen Fragezeichen behaftet ist, tut sich 2017 auf den ehemaligen Quelle-Parkplätzen etwas.

Auf den einstigen Quelle-Parkplätzen wird sich etwas tun: Bald soll der erste Bauabschnitt des Wohnprojektes "Eberhardshöfe" mit 30 geförderten Wohnungen beginnen — die Bautafel gibt bereits eine Vorschau. So wie hier an der Hasstraße stehen schon seit einigen Monaten rings um das Karree Bauzäune. © Günter Distler



Bauzäune stehen schon seit Monaten rings um das Karree zwischen Wanderer-, Has-, Adam-Klein- und Ausgsburger Straße. Auf dem großen asphaltierten Areal, wo früher die Quelle-Beschäftigen ihre Autos parkten, sollen die Zeiten der Brachfläche bald vorbei sein. Nicht nur erste Bagger, Kräne und Erdhügel sind dort zu besichtigen, sondern auch zwei große Bautafeln für die sogenannten "Eberhardshöfe", wie das Bauprojekt der Fürther Baufirma Schenk offiziell genannt wird.

"Quellepark" soll neue Attraktion werden

Diskutiert wurde das Vorhaben vor knapp einem Jahr intensiv im Baukunstbeirat, der mit Blick auf die Gebäudeform und das Umfeld dringend Nachbesserungen forderte. Dies ist inzwischen zumindest teilweise geschehen, wie die hellen, ausgeprägten Eckgebäude zeigen.

Laut Doris Kämpfer, Amtsvize der Bauordnungsbehörde, ist der erste Abschnitt der "Eberhardshöfe" bereits genehmigungsreif. Er sieht 30 geförderte Wohnungen vor, was im Rathaus auf Beifall stößt. Insgesamt sind 80 Eigentumswohnungen vorgesehen, die 38 bis 144 Quadratmeter groß sind und laut Firma Schenk "ausreichend Tiefgaragenstellplätze" besitzen.

Je zwei der vier Baukörper sind im rechten Winkel miteinander verbunden. In der Mitte entsteht ein begrünter Hof, wo auch ein Kinderspielplatz vorgesehen ist. Wann die Baugrube ausgehoben wird, ist derzeit noch ebenso offen wie die Frage, was mit einem weiteren Ex-Quelle-Grundstück südlich der Wandererstraße geschehen wird, wo ebenfalls Wohnbebauung vorgesehen war. Zu einer Attraktion für das neue Wohnviertel in Eberhardshof soll nebenan der "Quellepark" werden, der unter der Federführung des Stadtplanungsamtes konzipiert wird. 1,4 Hektar von früheren Quelle-Parkflächen sind dafür reserviert. Von Frühjahr bis Herbst 2017, heißt es seitens der Stadtverwaltung, soll die Bürgerbeteiligung stattfinden.

Danach folgt die konkrete Planungsphase für die neue Grünanlage mit Spielangeboten.

Etwa ein Jahr sind für die Arbeiten von Landschaftsarchitekten angesetzt, die bis Herbst 2018 dauern sollen. Danach müssen die Stadträte über das Projekt entscheiden, das 2019 realisiert werden könnte — sofern alles reibungslos läuft und die Finanzierung gesichert ist.

Jo Seuss