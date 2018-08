Quereinsteiger mit "Erfahrungsfundament"

Alexander Schenkel will für die Freien Wähler in den Landtag - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Am 14. Oktober wählen die Bürger in Bayern einen neuen Landtag. Die NZ stellt in den kommenden Wochen die Nürnberger Direktkandidaten jener Parteien vor, die den Umfragen zufolge den Einzug ins Maximilianeum schaffen. Heute: Alexander Schenkel, der im Stimmkreis Nürnberg-West für die Freien Wähler antritt.

„Wir wollen Verantwortung übernehmen“: Alexander Schenkel hofft, dass die Freien Wähler in Bayern an die Regierung kommen. © Foto: Eduard Weigert



Den Markus Söder, den kennt Alexander Schenkel noch aus den Zeiten, in denen er bei der Jungen Union (JU) war. 1988 ist er da eingetreten, im Nürnberger Westen, fünf Jahre später als Söder. Nun, zur Landtagswahl 2018, treffen sich beide wieder auf der politischen Bühne. Der eine ist inzwischen bayerischer Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CSU, der andere Landtagskandidat der Freien Wähler. Der Routinier tritt im Stimmkreis Nürnberg-Ost an, der Frischling in Nürnberg-West.

Dass Söder es bis ganz oben schafft, hatte Schenkel schon damals geahnt: "Er ist ein Alphatier, seine Karriere ist authentisch. Er ist heute genau so wie damals." Dass er sich selbst um ein politisches Amt bewirbt, war dagegen lange unwahrscheinlich, zu unstet war das Leben, das seine Arbeit als Ingenieur ihm vorgab: Nach dem Studium an der Fachhochschule in Nürnberg ging es zunächst für fünf Jahre nach Zürich, dann für zwei Jahre nach Mailand, nun lebt er in Erlangen und Essen, pendelt zwischen der Dienstwohnung und der Familie in Mittelfranken, die er an den Wochenenden besucht.

Freizeit ist knapp, doch für den Wahlkampf hat Schenkel seinen Urlaub geopfert, denn inzwischen will er nicht nur sagen, was man besser machen könnte in Bayern. Er möchte auch in der Lage sein, seine Vorstellungen politisch umzusetzen. Der 47-Jährige ist ein Quereinsteiger, der aus der "Produktivgesellschaft" kommt, das ist in seinen Augen ein Riesenvorteil gegenüber einer "glatten Parteikarriere": "Politisches Engagement braucht ein Erfahrungsfundament, Politik funktioniert nicht nur durch Zuhören, sondern auch durch das persönliche Erfahren."

Wegen "Herdprämie" Austritt aus der CSU

Dies brachte ihn 2007 dazu, aus der CSU auszutreten. Damals waren er und seine Ehefrau auf der verzweifelten Suche nach einer Betreuung für ihre drei kleinen Kinder. Da führte Ministerpräsident Edmund Stoiber die "Herdprämie" ein, "total antiquiert", erinnert sich Schenkel: 150 Euro Betreuungsgeld erhielten die Eltern für ihr Kind, egal, ob man es in die Krippe gab oder nicht. "Man bekam Geld dafür, eine Leistung nicht in Anspruch zu nehmen!" Das entrüstete Schenkel so sehr, dass er sein Parteibuch zurückgab.

Wohin nun? Die SPD? "Entschuldigung, aber auf die gebe ich gar nichts mehr." Die Grünen? "Sie haben gute Umfragewerte, weil sie die SPD entkernen. Sie wollen moralisch immer recht haben, aber bei ihren Einstellungen schimmert viel Champagner durch. Mit denen kriegt man vielleicht noch eine Düngerverordnung durch, aber keine sachbezogene Landespolitik." Die AfD? "Kompletter Verfall in Ideologie. Profitieren nur von ungelösten Problemen."

Die Freien Wähler dagegen: "Wir kümmern uns um die Mitte der Gesellschaft. Die ist nicht am Gehalt festzumachen, sondern an der Einstellung: Wir wollen was schaffen, wir wollen Verantwortung übernehmen." Für Schenkel ist die "Sachlage" entscheidend, "pragmatisch" und "ehrlich" zählen zu seinen liebsten Wörtern. So müsste angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt beispielsweise ein Quartier "Langwasser 2" zur Diskussion gestellt werden, ebenso sollte man Mehrfamilienhäuser höher bauen und sich die Frage stellen, welche Zukunft das Knoblauchsland haben soll.

Klinken putzen bei Tesla

Die Landesregierung müsste Nürnberg – "ist faktisch pleite" – "zwangsbeatmen", heißt: Industrie-Ansiedlungen herbringen. Dazu müsse die Politik bei großen Firmen wie Tesla Klinken putzen, doch das werde nicht getan, "aus Angst vor Absagen oder weil jemand sagen könnte: Die haben das nicht geschafft".

Was die Landtagswahl auch bringt, Schenkel ist sicher: "Söder bleibt Ministerpräsident." Aber einer, dessen Partei einen Koalitionspartner braucht. Am besten die Freien Wähler, die ihn ändern und herausfordern würden. "Wir könnten Markus Söder challengen", sagt Schenkel in breitestem Wirtschaftsdenglisch.

Ngoc Nguyen