Rabiate Ladendiebe in Baumarkt in Nürnberg festgenommen

Die Männer versteckten die Waren unter ihrer Kleidung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwochabend versuchten zwei Männer in einem Baumarkt in Nürnberg ein Messer, einen Bolzenschneider sowie ein Klebeband zu stehlen. Sie wurden von den Ladendetektiven ertappt und von der Polizei verhaftet.

Sie verbargen die Waren unter ihrer Kleidung und wollten daraufhin das Geschäft in der Leyher Straße verlassen ohne zu bezahlen. Die Ladendetektive beobachteten dies und sprachen die beiden Männer darauf an. Diese wurden daraufhin aggressiv und wehrten sich stark. Zwei weitere Angestellte mussten schließlich helfen die Männer zu überwältigen und festzuhalten bis die Polizei kam.

Es stellte sich zudem heraus, dass die Diebe zusätzlich ein Klebeband in ihrer Kleidung verschwinden lassen wollten. Der 35-Jährige hatte zudem Medikamente bei sich, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Beide haben nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls am Hals - der jüngere zudem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag gegen beide.

