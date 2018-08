Rabiater Handy-Dieb in Nürnberg: Kripo sucht nach Zeugen

Täter biss einem 52-Jährigen, der helfen wollte, in die Hand - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es begann mit einem Handy-Diebstahl und endete gleich in mehreren Straftaten. Jetzt sucht die Kripo Zeugen.

Gegen 23.45 Uhr klaute am Mittwoch ein bislang Unbekannter das Mobiltelefon eines 65-Jährigen am Richard-Wagner-Platz. Als das Opfer das Fehlen seines Handys bemerkte, war der Dieb bereits verschwunden. Der 65-Jährige erkannte ihn am Frauentorgraben – kurz vor dem Bahnhofsplatz – wieder und forderte das Telefon zurück. Zugleich machte er umstehende Passanten auf den Diebstahl aufmerksam. Als der 65-Jährige versuchte den Täter festzuhalten, schlug ihm dieser mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Einem weiteren Zeugen (52 Jahre), der dem Opfer zu Hilfe geeilt war, biss der Täter in die Hand. Schließlich gelang ihm die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Das entwendete Handy hatte der Täter allerdings im Gerangel verloren.

Täterbeschreibung:

Männlich

etwa 40 Jahre alt,

1,80 Meter groß und dick

Er trägt einen blonden Haarkranz

Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und möglicherweise einer kurzen grauen Hose

Zudem hatte er einen kleinen Rucksack dabei

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung – unter anderem auch am Handy des 65-Jährigen. Sobald die Beweissicherung abgeschlossen ist, bekommt der Senior sein Telefon zurück.

Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise bitte an den Dauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

