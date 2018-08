Rabiater Mann rammt Polizeibeamte mit seinem Rollstuhl

An seiner Wohnungstür war deutlicher Marihuanageruch wahrzunehmen

NÜRNBERG - Mit seinem Rollstuhl hat ein Mann in voller Absicht Polizisten angefahren. Die Beamten hatten ihn aufgesucht, weil sich Nachbarn über Lärm beschwert hatten, der aus seiner Wohnung drang.

Die Polizisten mussten gegen 22.45 Uhr in den Stadtteil Herpersdorf fahren, weil sich Anwohner über Lärm in einer Wohnung beschwert hatten. Weil die Beamten an der Wohnungstür des Lärmverursachers deutlichen Marihuanageruch wahrnahmen, traten sie diese ein. Der Wohnungsinhaber, ein 24-jähriger Mann, der im Rollstuhl saß, wurde sofort aggressiv: Ungebremst fuhr er gegen die Beine und über die Füße der Beamten. Dadurch wurden sie leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Damit nicht genug: Der 24-Jährige beleidigte und beschimpfte die Polizisten. Zudem drohte er damit, sie zu erschießen, wenn er an eine Waffe gelänge.

Letztlich gelang es den Polizisten, den aufgebrachten Mann zu beruhigen. Jetzt wird ihm einiges zur Last gelegt - darunter tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte, Bedrohung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

