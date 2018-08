Rad als Dienstfahrzeug: Die Grünen sehen viel Potenzial

NÜRNBERG - Ein Fahrrad als Firmenfahrzeug? Warum nicht. Die Bündnisgrünen sehen hier ein großes Potential. Für die Umwelt, für Unternehmen und Mitarbeiter sowie für den Wirtschaftsstandort Nürnberg.

Fahrradleasing statt Firmenauto: Besonders bei Rädern mit Motorantrieb steigt die Nachfrage immer mehr. © Daniel Karmann (dpa)



"Das Rad verbrennt Fett und spart Geld. Das Auto verbrennt Geld und macht fett." Markus Ganserer macht keinen Hehl daraus, auf welcher Seite der Mobilität er steht. Wenn es um die Ökobilanz der Autos geht, da werde immer sofort auf die wirtschaftliche Bedeutung der Branche hingewiesen, sagt der Landtagsabgeordnete der Grünen für den Norden Nürnbergs. "Doch auch die Radbranche hat eine großen Stellenwert für die nationale Wirtschaft", kontert er.

Sie sichere laut "Nationalem Radverkehrsplan 2020" derzeit 278.000 Arbeitsplätze und mache 16 Milliarden Euro Umsatz bundesweit. Das sei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Auch lokal. In Nürnberg, dessen große Radgeschichte aus Sicht von Ganserer viel zu wenig gewürdigt wird, gibt es Dutzende Fahrradläden. Auf einer Wahlkampftour hat der Nürnberger seinen Erlangen Parteifreund und Direktkandidaten Christian Zwanziger gestern zu fünf Läden begleitet.

Fahrradleasing statt Firmenwagen

Eine Station war an der Regensburger Straße bei Bernhard Schmidt. Der hat sich vor vier Jahren auf Pedelecs spezialisiert, also Räder mit Motorantrieb. Ein großes Thema ist für ihn derzeit das Fahrradleasing. Als Alternative zum Firmenauto. Unternehmen wie Bühler Motoren in der Südstadt oder Baumüller und GMN gehören zum Kundenkreis. Das Thema Fahrradleasing sei anfangs gar nicht gelaufen, jetzt komme es fast lawinenartig. "Die Unternehmen erkennen die Chancen", erklärt der Schmidt, der die Firmen auch zum Thema Infrastruktur und Anforderungen berät.

Der Vorteil, so Ganserer, sei, dass das Rad den Dienstwagen steuerlich gleichgestellt sei. Das erhöhe den Reiz, in das Thema einzusteigen. 50 bis 200 Euro kommen, je nach Radmodell, auf den Mitarbeiter zu, erläutert Schmidt. Die Leasinglaufzeit: 36 Monate. Danach könne das Rad auch privat gekauft werden. Die Firmen kooperieren mit Agenturen, die die Abwicklung und Leasingfinanzierung übernehmen. "Viel Aufwand haben sie damit nicht", meint Schmidt. Die Wartung der Räder übernimmt er.

Schmidt sieht auch für Handwerker großes Potential in Pedelecs. Hier wünscht er sich aber noch einfachere Rahmenbedingungen bei der Förderung. Etwa beim Volumen der Zuladung. Die greife erst am einen Kubikmeter. Das sei zu viel für ein Rad. Mit dem Rad aber käme der Handwerker oft besser und umweltfreundlicher in der Stadt zu den Kunden.

