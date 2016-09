"Radausflüge in Franken": 44 Touren durch das Umland

Touristische Höhepunkte am Wegesrand - Routen für die ganze Familie - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Die Entdeckungsreise durch die Region kann beginnen: In dem neuen Buch "Radausflüge in Franken" sind 44 Touren für die ganze Familie versammelt. Am Wegesrand reihen sich die touristischen Höhepunkte aneinander.

In dem neuen Buch "Radausflüge in Franken" sind 44 Touren für die ganze Familie versammelt. Foto: dpa



Eine Tour führt von Kalchreuth über Gräfenberg nach Schnaittach. Ein Zwischenstopp: die Klosterbrauerei in Weißenohe, wo man im Biergarten das süffige Bier und fränkische Spezialitäten genießen kann.

Um dorthin zu gelangen, könnte man sich natürlich einfach in den Zug setzen. Doch viel mehr Lust bereitet es, sich die kulinarischen Freuden vorher mit dem Rad erfahren zu haben.

Schließlich gibt es so viel zu entdecken unterwegs. Gleich am Anfang unserer Tour etwa könnte man in den Kalchreuther Kirschgärten sein Fahrrad kurz zur Seite stellen und den ausgeschilderten Spazierweg durch die Obstplantagen genießen. Wenige Meter weiter kann man gleich seine Satteltaschen auffüllen: Am Rande des Weges läuft dem Radler angesichts eines Tischchens mit Mirabellen-Ingwer- oder Weichsel-Fruchtaufstrich das Wasser im Munde zusammen.

44 Radtouren sind versammelt in dem neuen Spiral-Büchlein, das im Verlag Nürnberger Presse erschienen ist. In die Fränkische Schweiz geht es ebenso wie ins Seenland, in den Aischgrund, weit nach Westmittelfranken, in die Frankenalb oder die Oberpfalz.

Die Routen verlaufen größtenteils auf Radwegen und kaum befahrenen Straßen. Die meisten sind für Familien sehr gut geeignet. Wie anspruchsvoll eine Tour ist, erkennt man am vorangestellten Höhenprofil und der aufgeführten Summe der Anstiege.

Hilfreiche Lenkertasche

Hilfreich ist eine Lenkertasche, in die man bequem die Tourenbeschreibung stecken kann. Denn unterwegs gibt es immer wieder einige knifflige Stellen, an denen man gut aufpassen sollte. Diese sind im Buch besonders genau beschrieben.

Auf der Streckenkarte im Buch ist sehr gut zu erkennen, wo man auf Radwegen oder auf Straßen, wo auf markierten oder unmarkierten Wegen unterwegs ist. So kann man leicht die für sich passenden Touren aussuchen. Dabei fährt man stets auf den Spuren von Experten: Die Strecken haben Aktive des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zusammengestellt und Wert darauf gelegt, dass man Start- und Zielpunkt gut mit dem VGN erreichen kann.

Nicht nur profane Kilometerangaben findet man. Auch zum Kirschenanbau in Kalchreuth, zum Kloster in Weißenohe oder zur Geschichte Gräfenbergs sind einige erläuternde Zeilen zu lesen.

Hopfen in rauen Mengen

Zwischen Gräfenberg und Lilling entdeckt man, dass hier Hopfen in rauen Mengen wächst. Hier ist einer der größten Bio-Hopfen-Betriebe der Welt angesiedelt. Jetzt zur Erntezeit umweht ein betörender Duft die Radler.

Bald geht es steil hinab nach Hüttenbach mit seinem Barockschloss mitten im Ort und weiter nach Simmelsdorf, wo der Stammsitz der Patrizierfamilie Tucher steht, bis nach Schnaittach. Hier endet die Entdeckungstour durch die Region. 43 weitere können folgen.

Das Buch "Radausflüge in Franken" mit vielen stimmungsvollen Fotos umfasst 288 Seiten, ist im Verlag Nürnberger Presse erschienen und für 14,50 Euro in allen unseren Geschäftsstellen, bei den angeschlossenen Heimatverlagen, im Internet unter der Adresse nn-zeitungsshop.de sowie im Buchhandel erhältlich. An den genannten Stellen gibt es ergänzend eine ADFC-Radwanderkarte für Nürnberg-Mittelfranken zu kaufen.

Martin Müller