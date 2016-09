Radfahrer begrabscht Joggerin an der Norikusbucht

NÜRNBERG - Ein unbekannter Radfahrer hat am Montagabend am Wöhrder See eine Frau beim Joggen sexuell belästigt. Anschließend fuhr der Mann weiter in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Ufer an der Norikusbucht ist eine beliebte Jogging- und Radfahrstrecke. (Symbolbild)bild) © Florian Rußler



Nach Polizeiinformationen fuhr der Unbekannte mit seinem Rad gegen 21.20 Uhr am Wöhrder Wiesenweg. Auf Höhe der Norikusbucht näherte er sich der Joggerin und berührte sie im Vorbeifahren unsittlich. Anschließend fuhr der Mann weiter in Richtung Innenstadt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Täter mit einem weißen T-Shirt und einer hellblauen, knielangen Hose bekleidet. Er soll etwa 25 Jahre und schlank gewesen sein.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

