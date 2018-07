Radfahrer stoßen in Nürnberg zusammen: Frau schwer verletzt

Genauer Unfallhergang noch unklar - Polizei sucht nach Zeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beide fuhren auf dem Radweg an der Laufertormauer - dann stießen sie frontal zusammen: Bei einem Unfall in der Nürnberger Innenstadt verletzte sich eine 61-Jährige schwer. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 8.40 Uhr am Sonntagmorgen, so skizziert es die Polizei, fuhren die beiden Radler an der Laufertormauer in die jeweils entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve, an der der Radweg auf den Laufertorgraben trifft, stießen beide zusammen und stürzten. Dabei verletzte sich eine 61-Jährige schwer und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Doch es gibt offene Fragen, besonders zum genauen Hergang des Unfalls. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0911 - 6583-1520 melden können.

