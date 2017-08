Rangelei an Infostand in Nürnberger Innenstadt

Mann bewirft Verantwortliche mit Wasserflasche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Samstagnachmittag kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Mann und zwei Infostand-Betreibern. Der Mann wurde plötzlich beleidigend und bewarf die Verantwortlichen mit einer Wasserflasche, bevor es zu einer Rangelei kam.

Laut der Polizei kam es vergangenen Samstag zu einem Zwischenfall in der Nürnberger Innenstadt: Ein 29-jähriger Mann fing gegen 15.25 Uhr an, zwei Verantwortliche eines Infostandes in der Adlerstraße zu beleidigen. Anschließend bespritzte er sie mit Wasser und bewarf sie dann auch mit einer Wasserflasche. Daraufhin soll es zu seinem Gerangel mit gegenseitigen Körperverletzungen gekommen sein. Die plötzlichen Aggressionen des Mannes waren vermutlich politisch motiviert, da es sich um den Infostand einer Partei handelte.

Eine Polizeistreife konnte die aufgebrachten Kontrahenten beruhigen. Der 29-Jährige wird wegen Beleidigung angezeigt, wegen der möglichen Körperverletzung wird noch ermittelt.

