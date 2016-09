Rangierbahnhof-Brücke soll 2018 abgerissen werden

NÜRNBERG - Dass die Brücke in der Klenzestraße in der Rangierbahnhof-Siedlung akut baufällig ist, ist bekannt. Jedoch sieht Bürgermeister Christian Vogel nach wie vor keine Gefahr, dass die Brücke irgendwann gesperrt werden muss. Zudem kündigt Vogel an, dass Sanierungspläne für das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk schon in der Schublade liegen.

Dass die Brücke in der Klenzestraße in der Rangierbahnhof-Siedlung ihre besten Jahre hinter sich hat, sieht man. © Eduard Weigert



Eine Ersatzzufahrt über die Münchner Straße ist zwar vorhanden, steht aber nicht zur Verfügung, weil sie über das Areal der gemeinnützigen "arbewe", einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen, erfolgen müsste. Und die Einrichtung hat eine öffentliche Durchfahrt bereits untersagt. Aber die Brücke musste bis heute glücklicherweise nicht gesperrt werden.

Dass das Bauwerk aber baufällig ist, weiß Bürgermeister Christian Vogel. "Die Brücke bricht akut nicht zusammen, muss aber in der Tat dringend saniert werden“, sagt er. Die Denkmalbehörden haben einem Abriss und Neubau nach altem Vorbild schon vor längerer Zeit zugestimmt. Das zulässige Höchstgewicht ist mittlerweile auf 2,8 Tonnen beschränkt worden und das Bauwerk wird laufend von Sör geprüft. "Im schlimmsten Fall, sollte sich bei den Kontrollen ein Problem auftun, würde die Brücke für den Pkw- und Fußgängerverkehr gesperrt", kündigt der Sör-Chef an.

Ersatzneubau soll 3,7 Millionen Euro kosten

Verspricht aber gleichzeitig: Der ESV Rangierbahnhof so wie die dahinterliegenden Schrebergärten würden weiterhin irgendwie erreichbar bleiben. Das gilt auch, wenn die Brücke sanierungsbedingt nicht mehr befahrbar ist. Die Brückensanierung – genauer: der Ersatzneubau – wird aktuell mit 3,7 Millionen Euro im ittelfristigen Investitionsplan 2017 bis 2020 der Stadt veranschlagt. "Das heißt, wir werden das in den Haushalts- beziehungsweise Etatberatungen im November dem Stadtrat vorschlagen“, sagt Vogel.

Sör habe bereits einen Planungsauftrag erteilt, eine Abstimmung mit dem Verkehrsplanungsamt sei erfolgt, die planerische Abstimmung mit der Bahn laufe derzeit. Aktuell ist, so Vogel weiter, ein Beginn der Arbeiten im Jahr 2018 vorgesehen. Die geschätzte Bauzeit beträgt ein Jahr. "Inwieweit es in dieser Phase zu Sperrungen kommen wird, ist derzeit noch in der Abstimmung", sagt Vogel. Die Stahlbetonbrücke war bis 1994 Eigentum der Bahn. Mit der Änderung des sogenannten Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde das Bauwerk zusammen mit neun anderen Objekten der Stadt übertragen.

