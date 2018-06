Rarität in Nürnberg: Matthias Volk ist Grundschullehrer

NÜRNBERG - Manche halten ihn für den Hausmeister oder für einen Vater, der sein Kind abholt. Tatsächlich unterrichtet Matthias Volk Lehrer an der Michael-Ende-Schule. An Grundschulen sind männliche Lehrer aber eine Seltenheit.

Konzentriert nimmt die Klasse 4 e an der Michael-Ende-Schule mit Lehrer Matthias Volk den Stoff durch — dass sie von einem Mann unterrichtet werden, finden die Mädchen und Jungen klasse. © Foto: Roland Fengler



Klassleiter Matthias Volk legt Wert auf Ordnung — und seine 19 Schüler halten sich daran. Mäppchen, Schere und Heft liegen sauber auf dem Arbeitsplatz, unten am Tisch haben alle Kinder ihre Trinkflasche abgestellt — und wenn die Schüler zum Sitzkreis zusammenkommen, rücken alle wie von selbst den Stuhl direkt an den Tisch.

"Ordentliches Arbeiten ist mir wichtig", betont der 33-Jährige. Diese Tugend haben seine Viertklässler übernommen. Auch im Unterricht arbeiten die Mädchen und Jungen brav und ordentlich mit. Streng und laut muss Matthias Volk nicht werden — seine Klasse hört auf ihn, achtet auf seine Worte, auf Gestik und Mimik. Lehrer und Klasse sind ein bestens eingespieltes Team — und die Kids finden es klasse, dass sie einen Lehrer statt einer Lehrerin haben.

Muhammad, elf Jahre alt, sagt: "Er ist so witzig, das gefällt mir gut!" Und die zehnjährige Ravza ergänzt: "Schule macht Spaß mit ihm!" Wobei: Ganz am Anfang habe sie ein "komisches Gefühl" gehabt. "Als ich Herrn Volk das erste Mal im Klassenzimmer gesehen habe, da dachte ich, dass er der Vater eines Schülers ist."

Männliche Lehrer sind an Grundschulen in Bayern in der Minderzahl. Nach Auskunft des bayerischen Kultusministeriums lag im Schuljahr 2016/17 ihr Anteil an den bayerischen Grundschulen bei knapp acht Prozent. In Nürnberg lag der Anteil an männlichen Grundschullehrern im Schuljahr 2015/16 bei 6,7 Prozent: Das heißt, dass die durchschnittliche Männerzahl je Kollegium bei lediglich 1,33 liegt. Nach Angaben des Ministeriums ist der Anteil der männlichen Lehrer an Grund- und Hauptschulen beziehungsweise Mittelschulen in den vergangenen 30 Jahren von rund 40 auf rund 20 Prozent in Bayern zurückgegangen.

"Toll, ein Mann als Lehrer"

Dabei sind die Reaktionen sehr positiv, weiß Matthias Volk: "Im Kollegium und auch bei den Eltern heißt es oft: Toll, ein Mann als Lehrer!" Die Kinder seien im ersten Moment oft überrascht. "Ein Kind hat mich mal gefragt: Hast du eigentlich noch einen richtigen Beruf?" Andere denken, er sei als Hausmeister im Schulgebäude unterwegs. Doch im Unterricht erlebt er dann, wie gerne die Schüler mit ihm lernen.

Ob Frauen oder Männer nun in pädagogischer Sicht unterschiedlich arbeiten, diese Frage will Matthias Volk nicht vertiefen. Wichtig sei vielmehr die eigene Lehrer-Persönlichkeit. Er verzichtet auf langen Frontalunterricht: "Es ist für meine Schüler oft schwer, sich für längere Zeit zu konzentrieren." Volk wechselt stattdessen zwischen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit. So auch beim Durcharbeiten des Janosch-Textes: Immer wieder dürfen die Viertklässler aufstehen, durchs Klassenzimmer gehen und so kurz in Bewegung kommen.

Warum es vor allem an Grundschulen nicht so viele männliche Lehrer gibt? Schließlich waren an Bayerns Gymnasien nur 55,2 Prozent der Lehrkräfte im Schuljahr 2016/17 weiblich, an den Wirtschaftsschulen waren es 56 Prozent Lehrerinnen. Volk vermutet, dass dies auch an der Bezahlung liegt. Lehrer anderer Schularten wie Gymnasium oder Realschule verdienen deutlich mehr: "Das ärgert mich wirklich. Ich bin für die gleiche Besoldung aller Lehrkräfte!"

Aufstiegschancen hätten dagegen auch Grundschullehrkräfte: "Man kann Konrektor, Schulleiter oder Seminarleiter werden."

