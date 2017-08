Rasante Bootstour mit N1-Moderater Flo Kerschner

Anette Röckl schippert mit Nürnberger Persönlichkeiten über den Wöhrder See

NÜRNBERG - In unserer Sommerserie steigen wir mit bekannten Nürnbergern ins Tretboot. Weil man sich zu Wasser anders unterhält als zu Land. In dieser Folge bei uns an Bord: N1-Radiomoderator Florian Kerschner.

Radiomoderator Flo Kerschner macht gerne Späßchen. Wenn es sein muss, auch in einem Tretboot mit Anette Röckl auf dem Wöhrder See bei brütender Hitze. © Foto: Eduard Weigert



Wöhrder See, gefühlte 40 subtropische Grad, der Schweiß tropft - die Tolle von Radiomoderator Florian "Flo" Kerschner hält. "Boah, wer hatte denn die Idee, bei diesem Wetter", ächzt der 38-jährige, bevor er mit der Redakteurin ins orangefarbene Boot steigt. Aber alles nur ein Späßchen, schließlich hat der Radiomann der Morgenstunde von N1 eigentlich immer gute Laune. Und Tretbootfahren ist ohnehin Kerschners Metier.

"Ich bin vierfacher Champion", sagt er lachend. So oft hat er die Tretboot-WM gewonnen, die einst am Dutzendteich veranstaltet wurde. Jetzt geht es aber über den Wöhrder See, und zwar in zackigem Tempo. Denn der Radiomann tritt so schnell in die Pedale, wie er spricht. "Wer ausweicht, verliert", ruft er den Insassen eines entgegenkommenden Tretbootes zu. Dann steuert er spaßeshalber auf eine Möwe zu. Tun würde er ihr natürlich nichts. "Niemals, ich bin doch Veganer!", sagt er.

Immer im Witze-Modus

Dann reißt er für den Pressefotografen die Beine lachend in die Höhe. Der Gute-Laune-Mann von N1 bleibt auch jenseits des Mikros gerne im Witze-Modus. Seit elf Jahren moderiert Kerschner die Morningshow, ist mittlerweile auch Programmchef des Senders. Um exakt 4.18 Uhr klingelt normalerweise sein Wecker, um 5 Uhr geht die Sendung los. An die Aufstehzeit gewöhnt hat er sich nach all den Jahren immer noch nicht. "Es ist jeden Morgen ein Kampf", gibt er zu. Was ihn aus dem Bett bringt, sei die Liebe zu dem, was er tut, sagt er. "Die Stadt aufwecken zu dürfen, das ist doch das Geilste", findet er. Eigentlich ist der gebürtige Nürnberger ein Nachtmensch. "Meine Mama glaubt mir bis heute noch nicht, dass ich das bin", sagt er und lacht. Um durchzuhalten, legt er nachmittags oft ein Schläfchen ein.

Kerschner ist absoluter Nürnberg-Fan. Seinen dreiwöchigen Urlaub verbringt er deshalb gerade wieder - wie schon oft - in Franken. "Mega-entspannend" sei es hier nun mal, sagt er. Apropos: Die schönste Entspannung findet für Kerschner zu Hause statt. Genauer gesagt, auf der Terrasse seiner Wohnung in Wöhrd. "Wenn dann noch ein Kumpel abends mit einem Bier vorbeikommt - es gibt nichts Schöneres."Auf Platz zwei kommt für ihn der Rosengarten an der Burg. Dort sitzt er gerne auf der Mauer und genießt den Blick auf Nürnberg. Weiter weg zieht es den 38-Jährigen nicht. Mal ein Sabbatjahr einzulegen, reizt ihn nicht. "Ich hab das Gefühl, dass man das gut finden müsste, weil es alle cool finden", sagt er. Er selbst hält es nicht für erstrebenswert.

Zehnstöckige Lasagne

"Ich schaue mir die Welt gern an, aber ich freue mich immer, wenn ich wieder hier bin." Eine Reise nach Neapel hat ihn letztes Jahr begeistert. "Es war so familiär dort und wir mussten ständig essen." Eine Gelegenheit, bei der der Veganer ein Auge zudrückt. "Was willst du machen, wenn la Mamma eine zehnstöckige Lasagne gemacht hat? Da kannst du nicht ablehnen."Die Familie liegt dem 38-Jährigen am Herzen, seine Hörer wissen das. Denn auch seine Oma Gertrud taucht dort ab und an auf. Mit der Oma durch die Stadt fahren und sich von ihr erklären lassen, wie es früher hier so aussah - "das sollte man unbedingt machen!", sagt Kerschner.

Überhaupt wisse man oft zu wenig von den engsten Menschen, findet er. "Neue Menschen fragt man bei einem Date dagegen alles." Dates hat der Radiomann zurzeit wieder. Obwohl er sich als Single, wie er sagt, gerade eigentlich "sauwohl fühlt". Die Richtige war bisher noch nicht dabei. Eines sollte die vor allem sein: entspannt. "Bitte kein Stress", sagt Kerschner und hebt die Hände in Abwehr hoch. Das Aussehen spielt für ihn auch eine Rolle, gibt er zu. "Das Gesamtbild muss einfach passen, genauer ist das schwer zu sagen."

Dann ist es an der Zeit für die sozialen Medien. Im Fahren holt Kerschner sein Handy aus der Hosentasche und macht schnell ein Video für Snapchat. Er gibt gerne viel von sich preis auf Facebook und Co. Wenn es der Job nicht verlangen würde, wäre er aber nicht mehr auf Facebook, sagt er. "Alle zeigen dort natürlich nur das Gute: Ich hier, hinter mir der Wasserfall. Die Mülltonne daneben zeigt dir keiner." Auch er selbst habe das schon gemacht, gibt er zu.

Sein Rat, um sich nicht von Angebereien herunterziehen zu lassen. "Statt zu schauen, was die anderen machen, besser selber etwas erleben." Zum Beispiel eine Zickzack-Tretbootfahrt am schwülsten Tag im August.

Anette Röckl