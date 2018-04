Raser in Nürnberg erwischt: Mit Tempo 163 in die Radarfalle

Auf über 700 Autofahrer kommen Verwarnungsgelder zu - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Bei Tempo-Kontrollen an den Osterfeiertagen hat die Polizei im gesamten Nürnberger Stadtgebiet knapp 30.000 Fahrzeuge erfasst. 1127 Autofahrer waren zu schnell unterwegs.

732 Verkehrssünder müssen mit Verwarnungsgeldern in Höhe von bis zu 35 Euro rechnen. 395 Autofahrern drohen Bußgeldbescheide und ein bis zwei Punkte im Flensburger Zentralregister. "Die 39 Spitzenreiter erwartet zusätzlich ein Fahrverbot von einem bis zu drei Monaten", so die Polizei in ihrer Bilanz.

Am schnellsten fuhr ein Mann am Karfreitag auf Höhe des Wacholderweges in Richtung Eibach. Bei zulässigen 80 km/h raste er an der Messstelle mit Tempo 163 vorbei.

Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte ein Radarwarngerät an der Windschutzscheibe angebracht. Auch ihm wurde ein Bußgeldbescheid zugestellt.

