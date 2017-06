Zwischen Blumen und Sträuchern konnten die Damen der Schöpfung am Samstag ihren Geldbeutel erleichtern. Auf dem kleinen, aber feinen Mädels-Flohmarkt im Nürnberger Stadtgarten gab es alles was das Herz begehrt.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juni 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Die Feuerwehr rückte am Freitagabend mit einem Großaufgebot am Nürnberger Hauptbahnhof an. Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung im Dach der Osthalle. Die Feuerwehrleute suchten mit Hilfe zweier Drehleitern nach dem Brandherd. Unterstützt wurden sie von Piloten der Bundespolizei, die mithilfe eines Helikopters mit Wärmebildkamera nach dem Brandherd suchte. Die Osthalle wurde von der Polizei komplett gesperrt.