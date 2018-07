Rathausclubbing: Feiern mit dem Oberbürgermeister

NÜRNBERG - Oberbürgermeister Maly lädt alle 18-jährigen Nürnberger am 20. Juli erneut zum Rathausclubbing im Wolffschen Bau ein. Unter dem Motto "Nürnberg loves you" wird eine Nacht lang gefeiert - drei über die Stadt hinaus bekannte DJs sorgen dabei für beste Stimmung.

Am 20. Juli verwandelt sich das Rathaus wieder in eine Party-Area. Foto: Michael Matejka



Wer in den vergangenen zwölf Monaten 18 Jahre alt geworden ist, erhält eine Einladung zur fünten Auflage des Rathausclubbing am 20. Juli. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly begrüßt die Besucher ab 21 Uhr persönlich auf dem roten Teppich vor dem Rathaus, was sich dann für eine Nacht in eine große Partyzone verwandelt. Im Historischen Rathaussaal, in der Ehrenhalle und im Innenhof legen die hochkarätigen DJs Rodriguez, Polique und Cortez auf. Moderator Flo Kerschner führt dabei durch den Abend.

Für all die, die nicht die ganze Nacht durchtanzen wollen, ist an verschiedenen Orten im und ums Rathaus jede Menge geboten: Im zweiten Obergeschoss informieren politische und unpolitische Jugendorganisationen und Verbände über ihre Arbeit und Kino im Zimmer 46 oder in der Chillout-Area direkt daneben kann bei Popcorn oder einem Kaffee kurz entspannt und durchgeatmet werden.

Die Food-Area auf dem Parkplatz am Fünferplatz versorgt Feierwütige die ganze Nacht über mit Essen und Getränken. Beim Partybus und den Ständen können Essensgutscheine eingelöst werden; Cocktailbars befinden sich außerdem in den drei Clubbing-Areas in der Ehrenhalle, im Innenhof und im Historischen Rathaussaal.

Wer wissen will, was genau ihn erwartet, kann sich die Bilder der letzten Jahre ansehen.

