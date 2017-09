Raub in Königstorpassage: Mann mit Flasche angegriffen

23-Jähriger lag am Boden und wurde am Hals verletzt - ein Täter festgenommen - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Am Nürnberger Hauptbahnhof kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Zwischenfall in der Königstorpassage. Ein 23-Jähriger wurde am Boden liegend mit einer abgebrochenen Flasche leicht am Hals verletzt. Das Ziel der beiden Täter: dessen Rucksack.

Die Tat soll sich kurz vor 1 Uhr in der Königstorpassage zugetragen haben, als der Geschädigte von zwei Tätern attackiert wurde. Diese schlugen und traten auf den Mann ein und gingen auch mit einer abgebrochenen Glasflasche auf den 23-Jährigen los. Die Angreifer hatten es laut Polizei wohl auf den Rucksack des Mannes abgesehen und flüchteten.

Das Opfer zog sich bei der Auseinandersetzung eine "stark blutende Wunde am Hals" zu, heißt es im Polizeibericht. Nachdem der Mann den Vorfall der Bundespolizei mitteilte und diese das Polizeipräsidium Mittelfranken zum Vorfall hinzuzogen, konnte einer der mutmaßlichen Täter nur kurz darauf festgenommen werden.

Eine Streife erkannte den Verdächtigen gegen 3.30 Uhr mithilfe des gesicherten Bildmaterials wieder und nahm ihn im Bereich des Tatorts in Gewahrsam. Gegen den 32-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftantrag gestellt. Er schwieg bislang zu dem Vorfall und musste wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus gebracht werden. Vom zweiten Täter fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die Näheres zur gesuchten Person berichten können, sollen sich bei der Polizei melden.

