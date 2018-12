Raub in Marienvorstadt: 23-Jähriger mit Messer bedroht

Täter erbeuteten Bargeld und Brille - Fahndung verlief erfolglos - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Ein 23-Jähriger wurde am Samstag in der Nürnberger Marienvorstadt Opfer eines Raubüberfalls: Zwei Unbekannte bedrohten ihn mit einem Messer und flüchteten schließlich mit Bargeld, Brille und Handy. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Gegen 17 Uhr war der 23-Jährige am Samstag mit einer Bekannten in der Reindelstraße unterwegs. Dort kamen zwei Unbekannte auf die beiden zu und griffen den jungen Mann unvermittelt an. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und erbeuteten schließlich sein Mobiltelefon, Bargeld und die Brille. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Flaschenhofstraße. Die Polizei löste sofort eine Fahndung aus, konnte die beiden Tatverdächtigen jedoch bislang noch nicht auffinden.

Einer der Täter war etwa 20 Jahre alt und trug lockige Haare sowie einen Bart. Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare. Außerdem trug er einen längeren Vollbart sowie eine Brille. Beide hatten laut Angaben der Polizei ein südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

jm