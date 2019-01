Raubüberfall auf Nürnberger Spielothek: Täter geschnappt

Der 26-Jährige bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Waffe - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Am 10. November des vergangenen Jahres hatte ein Räuber eine Spielhalle im Stadtteil Maxfeld überfallen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen geschnappt.

Gegen 1.15 Uhr betrat der Unbekannte damals die Spielothek an der Maxfeldstraße. Er war maskiert und hielt eine Schusswaffe in der Hand. In der Folge gab der Räuber einen ungezielten Schuss ab, woraufhin sich ein unbekanntes Reizgas im Raum verteilte. Zeugen verließen das Gebäude. Anschließend forderte der Unbekannte die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Mit einer Beute von wenigen hundert Euro verließ der maskierte Mann fluchtartig die Spielothek.

Jetzt hat die Polizei den Fall gelöst. An einer am Tatort gesicherten DNA-Spur fanden die Ermittler genetisches Material, welches nun einem 26-jährigen Mann als Spurenverursacher zugeordnet werden konnte. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Kriminalbeamten weitere Beweismittel. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde durch Spezialeinheiten der Polizei am Mittwochmorgen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Er wird zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Zum Sachverhalt macht er derzeit keine Angaben.

jule