Raubüberfall in Gostenhof - Polizei sucht Zeugen

Die beiden Straftäter hielten den Mann fest und klauten sein Bargeld - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Zwei Unbekannte haben am Dienstag einen Mann in Gostenhof ausgeraubt. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann kam am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr vom Plärrer und ging die Zufuhrstraße entlang, teilte die Polizei mit. Als er nach rechts in den Feuerweg einbog, wurde er plötzlich von einem Unbekannten festgehalten. Ein zweiter kam hinzu und raubte ihm das Bargeld aus der Jackentasche. Danach machten sie sich aus dem Staub, vermutlich in Richtung Plärrer.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der eine Täter wird als etwa 25 Jahre alt beschrieben, er ist schlank und ca. 170 cm bis 175 cm groß, er hat einen kurzen Vollbart und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer dunklen Mütze und einer blauen Jeanshose. Der zweite Täter soll etwa 20 Jahre alt sein und ca.170 cm groß, er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Mütze.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 2112-3333

