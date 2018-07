Rauch drang aus Tiefgarage im Nürnberger Nordosten

NÜRNBERG - Die Martinshörner waren im Dauereinsatz, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus: Am frühen Mittwochnachmittag ist nahe der Äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg ein Feuer ausgebrochen.

Dichter Qualm stieg aus der Tiefgarage in der Stahlstraße. © NEWS5 / Grundmann



Dichter Qualm stieg aus der Tiefgarage in der Stahlstraße. Foto: NEWS5 / Grundmann



Der Brand entzündete sich in der Tiefgarage eines Neubaus in der Stahlstraße, die in der Nähe des Nordostbahnhofs und des Klingenhofareals liegt. Anwohner wählten den Notruf, als dichter Qualm aus dem Untergeschoss des Gebäudes drang. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, drei Löschzüge und insgesamt 60 Feuerwehrleute versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die nahegelegene Äußere Bayreuther Straße war während des Einsatzes auf eine Spur verengt.

Die Löschung gestaltete sich zunächst schwierig, weil die Anfahrt und der Zugang zum Brandherd in der Tiefgarage nicht ohne weiteres möglich war. Kurz nach 14 Uhr war das Feuer aber unter Kontrolle.

Wie sich herausstellte, entzündeten sich die Flammen in mehreren Autos, die in der Tiefgarage in Duplex-Stellplätzen übereinander geparkt waren. Insgesamt musste die Feuerwehr drei Fahrzeuge löschen. Eine Person, die sich während des Brandes in der Garage befand, erlitt eine Rauchgasvergiftung. Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Feuerwehr stellte eine Entrauchungsanlage auf, um den Qualm zu vertreiben. Nun beginnen die Ermittlungen zur Brandursache - bisher gibt es keinen Hinweis darauf, was das Feuer ausgelöst hat.

